Manfredi: Università riparte a settembre, in presenza e con corsi online

di scp

Torino, 26 ago. (LaPresse) - "Abbiamo già organizzato con gli atenei la ripartenza a settembre, si riparte in presenza con affollamento delle aule al 50%, con disciplina degli accessi e sanificazione". Così il ministro dell'Università Gaetano Manfredi a Radio 24. "Questo comporterà una didattica mista, una parte di corsi in presenza, laboratori, e una parte o alcuni corsi che verranno ancora tenuti a distanza, per consentire di avere una continuità didattica anche agli stranieri che non possono venire in Italia", ha aggiunto, "non possiamo pensare a un'università virtuale, è una comunità viva".

