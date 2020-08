Maltempo, Zaia: Verona è in ginocchio, Governo intervenga

di ect

Milano, 24 ago. (LaPresse) - "La città è in ginocchio, ci aspettiamo anche dal Governo risposte immediate". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un video su Facebook durante il sopralluogo che sta effettuando a Verona nelle aree colpite dal nubifragio di ieri sera.

