Maltempo, Zaia: Servono interventi veloci, siamo in ginocchio

di lrs/ect

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Siamo in ginocchio. E' come se ci fosse stato un terremoto". Così il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, a RaiNews24. "Noi abbiamo avuto una piovosità eccezionale, al di sopra dell'alluvione del 2010 e del 1966. Il fiume Piave 2.500 metri cubi al secondo ha avuto una portata: una cosa unica mai vista in vita nostra", spiega Zaia. Per il governatore veneto "oltre ai provvedimenti di minima, come procrastinare le tasse e gli adempimenti fiscali, si chiede un intervento straordinario al governo. Abbiamo, immagino, una miliardata di euro di danni. Ci sono territori letteralmente isolati. Gli ospedali stavano finendo il gasolio, l'elicottero non riesce a sorvolare e le strade sono impraticabili". Conclude Zaia: "Rispetto al 2010 il problema è che oggi bisogna fare veloci: se queste montagne vedono lo spopolamento, non si riempiono più".

