Maltempo, Toti: In estate Portofino sarà restituita ai turisti

di ect

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Per l'estate prossima Portofino sarà restituita ai turisti". Così il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera con cui sta raggiungendo Portofino, rimasta isolata dopo l'ondata di maltempo. "Non sarà cosa facile, né rapidissima", sottolinea Toti. "Per non lasciare isolato il paese in caso di mareggiate, apriremo la strada sussidiaria sul monte dietro Portofino", spiega Toti.

