Maltempo, paura e disagi: frana a Casargo (Lecco), vigili del fuoco all'opera

di dab

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Maltempo e paura in Lombardia. I vigili del fuoco riferiscono che a Casargo, nel Lecchese, verso le 20.30 circa, una frana causata dall'ondata di maltempo ha invaso la strada provinciale 67, coinvolgendo alcune automobili in sosta. I soccorritori sono al lavoro per la messa in sicurezza della zona, ma sono state evacuate diverse famiglie per precauzione.

