Maltempo, Mattarella telefona al sindaco di Venezia Brugnaro

di ect

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Lo ha reso noto il primo cittadino su Twitter. "Ringrazio pubblicamente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avermi manifestato telefonicamente - anche in questa occasione - la sua vicinanza e attenzione per la Città di Venezia. Grazie presidente!", ha scritto Brugnaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata