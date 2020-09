Maltempo, Mattarella: Colpito da tragica scomparsa Visalli

di mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio Giovanni Pettorino, un messaggio di cordoglio per la morte del sottufficiale Aurelio Visalli a Milazzo (Messina): "Sono rimasto particolarmente colpito dalla tragica scomparsa del secondo capo Aurelio Visalli, caduto in mare durante una generosa operazione di salvataggio di alcuni bagnanti. La prego di far giungere ai familiari di Visalli, così dolorosamente provati, e a tutto il personale del Corpo i miei sentimenti di cordoglio e di solidarietà”, scrive il capo dello Stato.

