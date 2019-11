Maltempo, Fraccaro: Al lavoro per stato d'emergenza in altre regioni

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Il Governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l'emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud. Il maltempo ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto". Così su Facebook il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro. "Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha invaso di detriti le strade, nella zona di Ispica in provincia di Ragusa il maltempo è stato molto intenso e ha causato una vittima a Noto, tutta la costa pugliese ha subito ingenti danni come anche vaste aree della Calabria mentre, secondo i dati della protezione civile, in Campania 180 persone sono state costrette a evacuare - scrive nel post -. Anche di queste Regioni si deve parlare. Il Governo segue costantemente l'evolversi della situazione e, sulla base delle richieste dei vari territori, è pronto a ulteriori dichiarazioni di stato d'emergenza".

