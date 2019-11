Maltempo, Conte: Stanziati 11 mld, ora accelerare con cantieri

di npf

Roma, 25 nov. (LaPresse) - "Del fatto che ci sia un problema di messa in sicurezza del territorio non ce ne possiamo accorgere solo oggi. Ho cercato di spingere già a fine 2018 per adottare il piano 'Proteggi Italia'. Stanziati 11 miliardi su base pluriennale ora però dobbiamo spendere questi soldi e accelerare con tutte le opere e i cantieri". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Melfi.

