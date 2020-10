Maltempo, Conte: Mose opera di altissima ingegneria, non ha eguali

di ect

Milano, 4 ott. (LaPresse) - "Lo avevo detto lo scorso luglio a Venezia in occasione del primo grande test del Mose: in un Paese lungimirante un'opera di altissima ingegneria che non ha eguali nel mondo, realizzata per il 95%, anche se fortemente criticata e costata tantissimo, si completa. Così è stato, così abbiamo fatto". Così il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata