Maltempo, Conte: Monitoriamo evoluzione meteo, vicinanza a vittime

di dab

Roma, 29 ott. (LaPresse) - "Stiamo monitorando l'evolversi della situazione metereologica, in contatto costante con il dipartimento Protezione civile e le autorità locali per seguire gli sviluppi dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul nostro Paese. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alle vittime e alle loro famiglie, e il mio grazie alle centinaia di soccorritori impegnati in queste ore. Nelle scorse ore ho sentito telefonicamente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per l'emergenza dell'acqua alta". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

