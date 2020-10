Maltempo, Conte: Giornata importantissima per Venezia

di ect

Milano, 4 ott. (LaPresse) - "Ieri è stata una giornata importantissima per la città di Venezia: per la prima volta il Mose ha protetto la città lagunare. È accaduto ciò che in un Paese normale non farebbe nemmeno notizia". Così il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook.

