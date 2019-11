Maltempo, Conte: Attenzione governo è massima su tutta Italia

di vln/dab

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Non c'è solo Venezia. In queste ore tante altre Regioni stanno facendo i conti con questa violenta ondata di maltempo. Con il capo della Protezione civile stiamo monitorando costantemente le notizie che ci arrivano da tutta Italia. Dal resto del Veneto, come dal Friuli Venezia Giulia, dalla Puglia al Trentino Alto Adige, da Napoli a Matera e da altri territori. Da parte del Governo l'attenzione è massima". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

