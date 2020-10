Maltempo, Cirio: Da Lamorgese martedì per stima danni: chiederò regia istituzionale

di mad

Milano, 4 ott. (LaPresse) - "Ho sentito il ministro Lamorgese stamnattina, la vedrò martedì mattina alle 10.30 al Viminale a Roma, e le porterò una prima stima complessiva dei danni e soprattutto la necessità di una regia istituzionale che risolva i problemi. Perché a me poco importa che quando vedo una strada mi si dica 'quella è del Comune, quella è della Provincia, quella è dell'Anas'. È sempre colpa di quello che non c'è. Allora, basta e risolviamo i problemi una volta per tutte". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita nella valle del Tanaro messa in ginocchio dal maltempo.

