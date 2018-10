Maltempo, Casellati: Basta con lacrime e emergenza del giorno dopo

di dab

Roma, 11 ott. (LaPresse) - "È con grande sconforto che ancora una volta apprendo che le intemperie climatiche continuano, nel nostro Paese, a provocare disastri, tragedie, disagi. Ormai quello dei drammi legati al maltempo è un vero e proprio stillicidio, dinnanzi al quale le istituzioni, la classe politica, il Paese intero non possono più assistere attoniti ed inermi". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "L'ho detto qualche giorno fa a Lamezia Terme e lo ribadisco oggi con ancora maggior convinzione dopo quanto successo in Sardegna: urgono interventi strutturali per arginare il dissesto idrogeologico che le conseguenze dei cambiamenti climatici rendono una spada di Damocle che pende sulla testa degli italiani", aggiunge. "Basta con le lacrime e l'emergenza del 'giorno dopo'. È ora di intervenire prima. In maniera preventiva, e con un piano, ormai indifferibile, di gestione sistemica del problema", conclude.

