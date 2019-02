Malore per Umberto Bossi, trasportato in ospedale a Varese

di ddn/ntl

Roma, 14 feb. (LaPresse) - Malore per Umberto Bossi, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese. A quanto si apprende, il 77enne senatur era nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese, quando ha avuto un malore ed è caduto, battendo la testa.

