Malore per il candidato in Veneto Lorenzoni durante la diretta Facebook con Boccia

"Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani". Lo rende noto lo staff del candidato alla presidenza del Veneto per il centrosinistra Arturo Lorenzoni, risultato positivo al coronavirus. Vicinanza del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: "Ho appena sentito Arturo Lorenzoni al telefono, sta facendo gli accertamenti che si fanno in questi casi. Forza Arturo! Grazie per la tua generosità con la quale hai voluto anche stamattina testimoniare il tuo legame al Veneto e alla tua comunità politica. Il Pd è con te e accanto a te".

