Mafia, Salvini: Berlusconi indagato per stragi? Ma dai, siamo seri

di dab

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Ho visto che Berlusconi è indagato perché secondo qualcuno avrebbe voluto far uccidere Maurizio Costanzo. Ma basta". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Giudici che usano risorse pubbliche per indagini senza logica, ma basta - prosegue -. Indagare Berlusconi per stragi e per aver provato a far esplodere la macchina di Costanzo? Ma siamo seri. Indaghiamo su droga, Camorra, malavita".

