Mafia, Morra: Sappiamo da tempo che ha infiltrato anche il calcio

di dab

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Che la mafia abbia infiltrato anche il calcio lo sappiamo da tempo, purtroppo. Queste rivelazioni dell'ex giocatore del Milan Taribo West vanno ovviamente confermate, ma se fossero verificate dall'autorità giudiziaria saremmo davanti ad un episodio gravissimo. L'ex difensore nigeriano dice: 'La mafia ha fatto di tutto per mandarmi via dal Milan. Ha confezionato una storiaccia sulla stampa per farmi passare come infortunato e ha corrotto anche i medici per confermarlo. Ma era una bugia. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un africano potesse prendere il posto di gente come Costacurta, Maldini o Baresi'. Domandandoci perché West non abbia denunciato prima, ritengo tuttavia sia nell'interesse di tutti, Milan compreso, chiarire la questione". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, commentando le dichiarazioni dell'ex difensore che ha militato in diverse squadre italiane nel recente passato.

