Mafia, M5S: Graviano a cena con Berlusconi? Parole sconcertanti

di abf

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, già condannato all'ergastolo, avrebbe dichiarato durante il processo "'ndrangheta stragista", che lo vede imputato, di aver “incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitane”. In attesa delle opportune verifiche in merito alle dichiarazioni che sta fornendo il boss di Brancaccio, precisiamo che queste informazioni che coinvolgono l'ex Cavaliere Silvio Berlusconi, se confermate, sarebbero sconcertanti. Chi rappresenta la politica dovrebbe difendere le istituzioni, non andare a cena con chi vorrebbe distruggerle per i propri interessi e a discapito della società civile”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle e componenti della commissione bicamerale d'inchiesta Antimafia.

