Made in Italy, Di Maio: 716 mln prime risorse per aziende italiane

di abf/dab

Roma, 3 mar. (LaPresse) - "Per il piano straordinario per il made in Italy nel mondo ci sono 716 milioni di euro di prime risorse, che utilizzeremo sia per far partecipare le nostre imprese a maggiori occasioni di vendita all'estero, come le fiere, anche sull'e-commerce, soprattutto però le utilizzeremo per aiutare le nostre aziende che stanno avendo difficoltà". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti al termine del tavolo sull'export alla Farnesina.

