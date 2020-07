Macaluso a LaPresse: Lega come Pci? Salvini imbroglione e bugiardo

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Salvini è un imbroglione, un bugiardo, una persona che non può essere creduta da chi ha un minimo di cervello. Lui può dire questo e anche più di questo, ma è un personaggio inaffidabile". Lo dice l'ex giornalista, politico, sindacalista e dirigente del Partito comunista italiano, Emanuele Macaluso, in un'intervista a LaPresse, commentando le parole del segretario del Carroccio che in un'intervista dice: "I valori di un certa sinistra che fu, quella di Enrico Berlinguer, adesso sono stati raccolti dalla Lega".

