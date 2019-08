M5S: Voto taglio parlamentari solo se Lega ritira mozione sfiducia

di abf/ddn/ntl

Roma, 13 ago. (LaPresse)- "La proposta di votare il taglio di Salvini è possibile solo se non viene votata la sfiducia al governo, mi aspetto che venga ritirata la mozione di sfiducia". Così Stefano Patuanelli, capogruppo per il Movimento 5 Stelle al Senato, parlando in aula.

