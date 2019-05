M5S, voto online: 80% iscritti conferma fiducia a Di Maio leader

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle 'urne', che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l'80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il Movimento, che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica". È quanto si legge nel post pubblicato sul 'Blog delle stelle' per comunicare i risultati della votazione, sulla piattaforma Rousseau, su un unico quesito: 'confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?'. Hanno risposto in "44.849 sì" e "11.278 no. Battuto ogni record", fanno sapere dal M5S.

"Se libertà è partecipazione, oggi Rousseau è stato uno strumento di grande libertà - proseguono i pentastellati -. Con 56.127 preferenze espresse, la nostra piattaforma online ha fatto registrare il record assoluto. Quella odierna è stata non solo la votazione con maggior partecipazione dell'intera storia di Rousseau, ma anche quella più partecipata di sempre a livello mondiale in fatto di democrazia digitale".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata