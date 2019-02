M5S, Toninelli: Non diventiamo comitato d'affari, riforme per il territorio

di scp

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "M5S è una parte politica in costante evoluzione, non diventeremo mai un partito nel senso di comitato di affari, le riforme le faremo per valorizzare il territorio". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio 24.

