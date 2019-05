M5S, Taverna: Mi attribuiscono frasi che condanno

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Mi vengono attribuite frasi che non ho mai detto, che appartengono ad altri e che ho riportato all'attenzione del gruppo proprio per prendere le distanze da comportamenti e affermazioni che al contrario condanno. Battaglia persa quella per una stampa imparziale che informi e non infanghi. Sono abituata. Le azioni e l'abnegazione a sostegno del Movimento 5 Stelle e di Luigi sono la mia miglior smentita". Lo dichiara la senatrice M5S Paola Taverna, vicepresidente del Senato, smentendo le dichiarazioni riportate dal quotidiano 'La Stampa', relative alla consultazione odierna su Rousseau relativa al ruolo di Luigi Di Maio.

