M5S, Taverna: Di Maio e Di Battista diversi ma amici, nemico è fuori

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Da qualche giorno sui giornali si leggono articoli e retroscena che riportano botta e risposta tra Alessandro e Luigi descrivendo attriti e malumori. Alessandro e Luigi, che ho incontrato insieme qualche giorno fa, sono innanzitutto due amici. Due persone molto diverse, ma con punti di incontro importantissimi: tutti e due estremamente leali, tutti e due con un amore immenso per il Movimento 5 Stelle. Un amore che unisce tutti noi. E che oggi più che mai, voglio ricordare a tutti e due, dobbiamo tirare fuori ancora di più per 'rispolverare' gli ideali e le battaglie che ci hanno visto uniti contro tutto e contro tutti. Il nemico è fuori. Non dimentichiamolo mai". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S e vicepresidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Paola Taverna, commentando le notizie sui presunti screzi tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

