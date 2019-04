M5S Taranto, Di Maio: Non permetto di dire che abbiamo morti su coscienza

di dab

Milano, 25 apr. (LaPresse) - "Io credo che chi manifesti in piazza debba essere ascoltato e confrontarsi con le istituzioni. Ieri è successo, a differenza degli altri non sono scappato e ho deciso insieme agli altri ministri del Movimento 5 Stelle di incontrare tutti i comitati di Taranto. In diretta, senza censure, così come fatto con le istituzioni del territorio al mattino". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio. "Ne è uscito un confronto duro, ma io non permetto a nessuno di dire che abbiamo i morti sulla coscienza - aggiunge -. Io vengo da una terra che si chiama Terra dei Fuochi, ne ho avuti di cugini, parenti morti, miei nonni morti per tumore. E se Sergio Costa, generale dei Carabinieri che ha scoperto la Terra dei Fuochi, è ministro dell'Ambiente è perché a suo tempo fui io a chiedere al comandante generale dei Carabinieri di concederci una persona che conosceva questi problemi. E allo stesso tempo, come combatto per la mia terra, cerco di fare quello che si può fare a Taranto, una città messa in ginocchio da decenni di mala gestione e noncuranza", conclude il ministro del Lavoro.

