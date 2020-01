M5S, staff Di Maio: Nessun attacco contro Di Battista, è un amico

di abf

Roma, 23 gen. (LaPresse) - "Smentiamo categoricamente quanto riportato questa mattina da alcuni giornali in merito a un presunto attacco di Luigi Di Maio ad Alessandro Di Battista". Così in una nota lo staff Di Maio. "Nel discorso di ieri, al tempio di Adriano, Di Maio non ha fatto nessun attacco a Di Battista e nessun passaggio dell'intervento del ministro era anche lontanamente rivolto ad Alessandro Di Battista, che Di Maio considera invece un amico", si aggiunge.

