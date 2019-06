M5S, spunta l'audio di Di Maio su Di Battista: "Incazzato per sue frasi"

In un audio raccolto durante l'assemblea del M5S a Terni e pubblicato da 'Fanpage', Luigi Di Maio commenta le parole pronunciate nei giorni scorsi da Alessandro Di Battista. E non è un commento positivo: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase 'burocrati dentro ai ministeri'", si sente nel file postato sul giornale online.

Il riferimento è a un passaggio dell'ultimo libro dell'ex deputato Cinquestelle, intitolato 'Politicamente scorretto', in cui se la prende anche con il vicepremier e i ministri del suo movimento. Sempre nell'audio, parlando della campagna elettorale per le europee, Di Maio prosegue l'amara riflessione con i militanti del territorio umbro: "Molti di voi mi dicevano 'ma com'è che quello (Matteo Salvini, ndr) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai?'. Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Io non li uso" e "se qualcuno pensa che noi dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, allora lì sì che uccidiamo il Movimento".

