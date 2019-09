M5S, soci Rousseau: Settimana prossima grandissime novità

di dab

Milano, 12 set. (LaPresse) - "Oggi ci siamo incontrati per fare il punto sul futuro di Rousseau grazie a tutti i consigli e i suggerimenti che ci avete mandato nei giorni scorsi. Sabato ci vediamo a Roma per l'inaugurazione della Scuola di Open Comuni. E la settimana prossima preparatevi a grandissime novità su Rousseau. E a Italia 5 Stelle ci saranno sorprese. Che la forza sia con voi". Lo scrivono in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'Associazione Rousseau i soci Davide Casaleggio (che ne è il presidente), Enrica Sabatini, Massimo 'Max' Bugani e Pietro Detori. Assieme al messaggio c'è anche la foto attavolati dopo un pranzo di lavoro.

