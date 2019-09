M5S, sms Di Maio per convincere Vono: Non te lo consiglio, sarai massacrata

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Non te lo consiglio", perché "guarda che sarai massacrata". È il consiglio dato via messaggio, dagli Usa, dove si trova in visita diplomatica, da Luigi Di Maio alla ormai ex senatrice M5S, Silvia Vono, poco prima di annunciare il suo addio al gruppo pentastellato per aderire a Italia Viva di Matteo Renzi. La parlamentare calabrese non ha però percepito in nessun modo le parole del suo ex capo politico come una minaccia, suggerisce chi la conosce bene, semmai come preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere una volta che l'addio fosse divenuto di dominio pubblico. Il ministro degli Esteri, infatti, ribadisce il suo pensiero alla collega: "Sei una brava persona", provando a convincerla fino all'ultimo secondo a cambiare idea: "Pensaci bene. Sarai marchiata a vita", le ha scritto. Per Vono, però, il dado era ormai tratto.

