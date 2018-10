M5S: simbolo in uso a Rousseau per gadget, diverso da quello in Parlamento

di dab

Roma, 7 ott. (LaPresse) - "Il simbolo del Movimento 5 Stelle utilizzato dall'Associazione Rousseau, di cui parlano oggi i giornali, non è quello utilizzato dall'Associazione Movimento 5 Stelle in Parlamento per questa legislatura ed è stato utilizzato in passato solo per poter legalmente vendere i gadget con il simbolo, unico motivo per cui ne è stato concesso l'uso". È quanto si legge in una nota del M5S pubblicata sulla pagina Facebook del Movimento. "I giornali prendono per oro colato la dichiarazione di un avvocato che sta intentando decine di cause contro il Movimento e ha estrapolato qualche numero dal bilancio (pubblico da mesi) dello scorso anno dell'associazione - prosegue il comunicato -. Dei giornalisti dovrebbero verificare meglio le fonti e le notizie prima di pubblicare, anziché ricercare il solo titolo a effetto. Infatti la partecipazione del Movimento alle elezioni, passate e future, nulla c'entra con questa vicenda. Continuiamo a sperare in un'informazione degna di questo nome e scevra da interessi di partito", conclude la nota.

