M5S, Sibilia: Movimento ha una sola voce e non esistono correnti

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Il Movimento 5 Stelle ha una sola voce. Non ci sono correnti interne. Non c'è un 'movimento più di sinistra' e un 'movimento più di destra'. Non esiste un 'movimento più partito' e un 'movimento più movimento'. Svuotare il Pd diventando il Pd non è un progetto politico del Movimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook il deputato M5S e sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "Il progetto è sempre stato quello di migliorare la qualità della vita degli italiani. Ma non standosene a casa. Diventando cittadini attivi e non guardoni. Non stando sul divano - aggiunge -. Non sciacallando sul lavoro e i sacrifici degli altri. Ma mettendoci la faccia e prendendosi le responsabilità. Rispettando chi ha permesso al Movimento di arrivare dov'è. Capendo le difficoltà di raggiungere l'obiettivo. Capendo gli errori e superandoli. Non commentandoli e basta. Altrimenti è facile".

