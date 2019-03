M5S, Sarti: Non lascio il Movimento, non ho fatto nulla

di dab

Milano, 5 mar. (LaPresse) - Si dimetterà dal Movimento 5 Stelle? "Non c'è motivo, io non sono espulsa". Risponde così l'ormai ex presidente della commissione Giustizia, Giulia Sarti, ai microfoni del 'fattoquotidiano.it', intercetta all'uscita da Montecitorio. Alla domanda se resterà nel gruppo, la deputata romangola replica: "Assolutamente sì, perché non ho fatto niente. Io non lascio il Movimento 5 Stelle, l'ho fatta nascere". Quando le viene chiesto di commentare le parole di Luigi Di Maio, taglia corto: "Avrà avuto i suoi motivi", ma "non c'è bisogno di cercare un incontro con lui, c'è un procedimento davanti ai probiviri".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata