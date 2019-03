M5S, Sarti: Bugani e il M5S non c'entrano con hackeraggio mie foto

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Per evitare che si alimentino ulteriori assurdità, chiariamo una volta per tutte: Max Bugani e il M5S non c'entrano nulla con l'hackeraggio che ho subìto nel 2013. Sul resto delle dichiarazioni di Giovanni Favia al Corsera, mi astengo dal commentare ricostruzioni prive di senso". Lo scrive sul suo profilo Twitter la deputata autosospesa del M5S, Giulia Sarti, ex presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, tornata con un messaggio pubblico dopo lo scoppio della nuova bufera mediatica sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' pentastellata, seguita dal ritorno in rete delle foto senza veli rubate dalla sua posta elettronica all'inizio della scorsa legislatura.

