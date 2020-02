M5S, Santori: Tornare in piazza ora lo trovo molto strumentale

di abf

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "M5S geloso di noi torna in piazza? Il M5S nel momento in cui il dl sicurezza, ad esempio, ha smantellato tutta una serie di servizi di integrazione torna a occuparsi di vitalizi, credo che non abbia percepito l'attualità dell'agenda di governo. Tornare in piazza è strumentale, lo trovo molto strumentale". Così Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine, dopo l'incontro con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata