M5S, Salvini: Sono ottimista, mi auguro marea di sì per Di Maio

di mbb/abf

Roma, 30 mag. (LaPresse) - "Dai 5 Stelle mi auguro tanti sì per Luigi di Maio, e una marea di sì per andare avanti col Governo. Sono ottimista, da milanista non posso che essere ottimista". Così Matteo Salvini al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata