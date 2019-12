M5S, Salvini: Non c'è democrazia, Grillo bacia pantofola a Cina

di bdr/ect

Milano, 21 dic. (LaPresse) - "Dall'altra parte non c'è democrazia. Quanto Beppe Grillo entra e esce dall'ambasciata cinese a Roma non è normale". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal palco del congresso straordinario della Lega. Per Salvini il M5s "anche se parla di trasparenza e democrazia" di fatto ci sia "vendendo alla Cina, che sta comprando a pezzi il nostro Paese".

