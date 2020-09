M5s, Ruocco: “Non esiste nel Movimento una divisione tra bande”

(LaPresse) “Non ho parlato di scissione ma essendoci delle situazioni in fieri chiaramente si sarebbe discusso di tanti aspetti ma non c'è una divisone per bande o correnti”. Così la deputata, Carla Rucco risponde alle domande dei giornalisti uscendo dalla riunione dei pentasellati in corso tra Camera e Senato. “A mio avviso bisogna valorizzare sempre di più le qualità delle persone e coinvolgerle – Ha proseguito – Forse questo è l'aspetto da migliorare e su cui interrogarsi”.