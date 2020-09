M5S, Rousseau: Trasparenza spese? Bilancio pubblico su canali web

di dab/acp

Roma, 16 set. (LaPresse) - "In merito alla trasparenza delle spese, è possibile trovare la risposta nella presentazione del Bilancio di oltre 60 pagine che ogni anno viene pubblicato sul sito di Rousseau, sul Blog delle Stelle e che gli stessi Parlamentari hanno ricevuto via email nei giorni scorsi all'interno della comunicazione inviata a tutti gli iscritti". È quanto si legge in una nota di Rousseau, pubblicata sul 'Blog delle stelle', in risposta alle lamentele dei tre portavoce Cinquestelle che si sono autosospesi in segno di protesta per la gestione dell'associazione.

