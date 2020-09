M5S, Rousseau: Dati iscritti già a disposizione del Movimento

di dab/acp

Roma, 16 set. (LaPresse) - "Per quanto riguarda i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle: sono già nella disponibilità del MoVimento 5 Stelle che è infatti titolare del trattamento dei dati. L'Associazione Rousseau si occupa del trattamento dei dati ai fini delle attività richieste dal MoVimento 5 Stelle. A titolo esemplificativo: per poter svolgere una votazione su base regionale risulta necessario per chi deve erogare il servizio di voto conoscere dove l'iscritto ha la sua residenza al fine di poter consentire l'accesso alla votazione del candidato presidente della corretta regione o di conoscere la data di nascita della persona che deve essere certificata per poter verificare che l'iscritto in questione sia maggiorenne e rispetti i requisiti richiesti dall'iscrizione. Qualora non potesse accedere a tali informazioni, l'Associazione Rousseau sarebbe impossibilitata a svolgere i servizi richiesti dal MoVimento 5 Stelle". È quanto si legge in una nota di Rousseau, pubblicata sul 'Blog delle stelle', in risposta alle lamentele dei tre portavoce Cinquestelle che si sono autosospesi in segno di protesta per la gestione dell'associazione.

