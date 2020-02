M5S: Rispetto per diritti e libertà giornalisti

di dab

Roma, 15 feb. (LaPresse) - "Le piazze del Movimento sono e devono essere pacifiche, per altro non c'è spazio. I giornalisti hanno il diritto di svolgere la loro professione in piena libertà". Così in una nota il Movimento 5 Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata