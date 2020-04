M5S: Prendiamo distanze da senatore Lannutti, popolo tedesco è amico

di dab

Roma, 14 apr. (LaPresse) - “Il Movimento 5 Stelle Stelle prende nettamente le distanze dalle affermazioni offensive del senatore Elio Lannutti nei confronti del popolo tedesco. La Germania è e resta un paese amico che con noi fa parte della grande famiglia europea. Eventuali divergenze o punti di vista diversi sono normali, nell'ambito della democratica dialettica politica europea, e non giustificano in alcun modo parole di una tale gravità”. Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle.

