M5S, Patuanelli: Uscire da alcune ambiguità in settore energia

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "Nel settore dell'energia, lo dico a me stesso e alla mia forza politica: noi dobbiamo uscire da alcune ambiguità, perché non possiamo parlare di rinnovabili e però essere contro il fotovoltaico, l'eolico, pensare che la geotermia fa male eccetera, eccetera. Bisognare uscire da questo paradosso e decidere quale direzione vogliamo prendere". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nella sede di Assolombarda, a Milano, durante l'incontro con il presidente Carlo Bonomi. "Certo - ha aggiunto - che le fonti rinnovabili devono essere stimolate, dobbiamo arrivare alla massima produzione possibile, però in questa transizione il gas è necessario e, quindi, dobbiamo avere la possibilità di convertire le centrali a carbone e farlo con tempi certi".

