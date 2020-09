M5S, parlamentari 'Guerrieri' a Crimi: Abbandonare stagione 'caminetti'-2-

di dab

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Bisogna lavorare insieme per mantenere l'unità, non disperdere l'esperienza e non compromettere i meritevoli risultati fino ad oggi ottenuti. Alla luce di tutto questo, ti chiediamo di prendere in considerazione il seguente iter operativo, prima della fine dell'imminente tornata elettorale: 1) Raccogliere tutte le mozioni sull'organizzazione interna e sull'identità politica del M5s; 2) Convocare in modo trasparente i corrispondenti promotori; 3) Disegnare il perimetro politico comune per la futura convocazione degli Stati Generali del M5S. Ringraziandoti in anticipo per lo spirito di servizio che ti contraddistingue e certi che non verrai meno all'arduo ma necessario compito di accompagnare il MoVimento verso gli 'Stati Generali' già annunciati, ti salutiamo con affetto", concludono i portavoce M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata