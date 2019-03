M5S, online su piattaforma Rousseau lista 2.600 candidati a europee

di dab

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Sono online, sulla piattaforma Rousseau, le liste dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee. Lo comunica un post pubblicato sul 'Blog delle stelle': "Tra gli oltre 2600 candidati, tantissimi i profili d'eccellenza: medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, imprenditori ed esperti. Una moltitudine di professionisti provenienti dai più svariati ambiti che oggi vuole contribuire con la propria esperienza e competenza al progetto del Movimento 5 Stelle in Europa", scrivono i pentastellati. "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata. Un candidato su due ha partecipato alle iniziative di formazione ufficiali – come i Villaggi Rousseau o il tour degli Open Day – ed ha utilizzato la piattaforma e-learning per perfezionare le proprie competenze". Inoltre "con la pubblicazione delle liste, ogni iscritto avrà così il tempo necessario per visionare con attenzione i profili di tutti i candidati. È un modo per conoscerli meglio e per esprimere la preferenza con maggiore consapevolezza. Allo stesso tempo, questa fase sarà utile anche per effettuare controlli più capillari. Gli iscritti, infatti, potranno inviare eventuali segnalazioni nell'apposito form di Segnalazioni", sottolineano i Cinquestelle.

