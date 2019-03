M5S, nuova associazione: Di Maio-Casaleggio fondatori, Grillo solo garante

di dab/npf

Milano, 11 mar. (LaPresse) - Una nuova associazione Movimento 5 Stelle, con due soli soci fondatori, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio, è stata costituita il 20 dicembre 2017, nello studio del notaio milanese Valerio Tacchini. Lo conferma l'atto costituitivo, che LaPresse ha potuto visionare. Le sedi sono due, nel cuore di Roma, una di queste in via Nomentana e l'altra, operativa, a 1 chilometro dalle sedi del ministero dello Sviluppo economico e quella del ministero del Lavoro. Per Beppe Grillo 'solo' il ruolo di garante, che attinge i suoi poteri, però, dallo Statuto e dal Regolamento del Movimento. (Segue).

