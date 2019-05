M5S, Morra: Non abbiamo i leader, trovare 5 figure per fare sintesi

di dab/abf

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "L'esito del voto è stato amaro, però noi ora dobbiamo costruire, non dobbiamo cercare colpe o responsabilità. Possiamo tornare a dare entusiasmo ai delusi dalla politica promuovendo maggior decisione, partecipazione e condivisione. Il Movimento è dialogo e confronto. La mia proposta è di trovare 5 o più componenti del Movimento, scelti con tutti gli attivisti, in grado di trovare la sintesi fra tutti noi, eletti e non". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, commentando l'esito dell'ultima tornata di elezioni europee e amministrative. "Noi non siamo un partito che sostituisce i leaders. Noi i leaders non li abbiamo. Dobbiamo ritrovare collegialità - aggiunge -. Iniziamo da domani sera, dalla nostra assemblea, a ritrovare unità e collegialità", conclude.

