M5S, Morra: 'Mandato zero' può far credere vogliamo salvaguardare nostra posizione

di scp

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Sul 'mandato zero' esprimo una posizione che non è esattamente quella del capo politico, perchè, come ho detto fin da subito in più occasioni, l'importante sono i valori e non le regole, perchè le regole possono anche mutare". Così il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra su Facebook. "In un momento in cui - aggiunge -, causa fibrilliazioni dell'esecutivo, intervenire su questo tema può far credere che si voglia semplicemente salvaguardare la propria posizione, noi dovremmo dire a maggior ragione che accettiamo il doppio mandato e che questo è. Poi magari in futuro, ma non adesso, si potrà ragionare".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata